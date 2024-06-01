В подмосковных парках подготовили программы и мороженое для детей

Праздничные программы подготовили в Подмосковье ко Дню защиты детей, в 60 парках раздают мороженое. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"В первый день лета отмечаем День защиты детей - в 60 парках раздаем вкусное мороженое, а еще подготовили развлекательные программы. Встречайте лето и первый день каникул вместе с нами в парках Подмосковья", - написал Воробьев.

По его словам, дети - это будущее, самое важное и дорогое, что есть у каждого человека.