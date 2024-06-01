Раскрыты подробности об акции «Родительская гостиная» в России

В День защиты детей уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила праздничные мероприятия, а также встретилась с семьями в рамках акции «Родительская гостиная». Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

© Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

Кроме того, Мария Львова-Белова посетила церемонию открытия международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения первых». Событие объединило детей и взрослых из 89 регионов России. В нем также приняли участие представители Международной ассоциации детских организаций.

В этот же день омбудсмен вместе с певицей Ани Лорак встретилась с семьями с детьми в рамках «Родительской гостиной», которая состоялась в московском подростковом клубе «Территория свободного времени».

«Родительская гостиная» — проект, реализуемый федеральным подростковым центром в рамках стратегической программы уполномоченного «Подростки России».

Мария Львова-Белова запустила с Ани Лорак месяц #РодительскойГостиной по всей России.

«Такие встречи с родителями будут проходить в разных регионах, в том числе на базе подростковых центров. И если раньше они были раз в месяц, то в июне встречи будут проходить чаще и в те дни, когда это удобно родителям», — сказала она.

Тема июньской Гостиной — безопасность детей в интернете.

Накануне по приглашению посла КНР в России Чжан Ханьхуэя Мария Львова-Белова приняла участие в торжественном приеме в посольстве страны в РФ.

Она отметила, что Россию и Китай объединяет не только многолетняя дружба, но и искренняя любовь к детям, забота о будущих поколениях.