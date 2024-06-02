Учителя поделились, нужны ли репетиторы для подготовки к экзаменам

Репетиторы необходимы для успешной сдачи экзаменов, считают 67% учителей и 51% родителей. Таковы результаты исследования образовательной платформы «Дневник.ру» так ли это, «Вечерняя Москва» выясняет с помощью экспертов.

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Согласно проведенному цифровой образовательной платформой исследованию, чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому языку (25%), математике (19%) и русскому языку (16%).

И с каждым годом спрос на услуги репетиторов растет. Дополнительные уроки для детей родители организуют чуть ли не с пеленок — скажем, в начальной школе специалистов нанимают, чтобы подтянуть навыки каллиграфии, подготовить базу для изучения иностранного языка. В старших классах задачи меняются — на первый план выходит подготовка к экзаменам.

С ними легче

Антон Низовцев работает и учителем математики в столичной школе, и репетитором. То есть ситуацию он видит сразу с двух сторон. Преподаватель уверен, что подготовиться к ЕГЭ без репетитора реально.

"Для этого есть интернет, — говорит Низовцев. — Там много хороших материалов. Даже если в твоей школе нет экспертов ЕГЭ, ты можешь найти статьи, тексты, бесплатные или дешевые курсы и сдать экзамен на хороший балл."

Эксперт поясняет, что он не просто так сразу заговорил о дополнительных материалах.

"Того, чему учат в школе, хватает не всегда. Я преподаю в классах, где учится по 15 человек. Я знаю их сильные и слабые стороны. Но бывает так, что у тебя в классе 32 ученика, и у всех разный уровень. В такой ситуации, даже если будешь очень стараться, невозможно каждому ребенку уделить достаточно внимания."

Получается, что многое при подготовке к ЕГЭ в среднестатистической школе зависит от мотивации ученика, от того, как он работает самостоятельно. Тут-то и возникает проблема. Ведь не каждый подросток может похвастаться железной силой воли. Репетитор поможет сосредоточиться на учебе.

"Есть и еще один момент. Мне, учителю математики, легко понять, где хорошие ресурсы в интернете, а где плохие. Мусора там тоже полно. Ребенку, который не слишком усердно учился в школе, сложно отделить зерна от плевел. Грамотный педагог с этим поможет."

Цена ошибки

Репетитор по литературе Оксана Ласковская уточняет, что между обязательными экзаменами и экзаменами по выбору есть разница.

"Два обязательных, русский и математика, нужны, чтобы окончить школу и получить аттестат, — поясняет эксперт. — Школьные учителя должны подготовить детей по этим предметам. Но для поступления в вуз сдаются еще и предметы по выбору, такие как литература, физика. Поэтому, конечно, окончить учебу в школе и поступить в вуз — вещи совершенно разные. Когда учителя говорят, что без репетитора трудно что-то сдать, они имеют в виду, что на них не лежит ответственность кого-то усиленно готовить к экзаменам по выбору. И это действительно так."

Конечно, это не отменяет того, что во многих школах учителя делают больше, чем от них требуется.

"Кто может сам, без помощи репетитора, сдать экзамены? Во-первых, это должен быть очень дисциплинированный ребенок, который пользуется необходимыми пособиями и умеет искать нужную информацию. Второй важный фактор — хорошее преподавание предмета в школе. Бывает так, что буквально за несколько дней до экзамена ко мне обращаются сильные, трудолюбивые ребята. Помощь им нужна минимальная. Не скажу, что таких примеров много. Но надо отметить, что лет десять назад навыки работы с информацией у школьников были хуже. Современный мир требует — и молодые люди быстро адаптируются."

Оксана уточняет, что есть ряд экзаменов, которые считаются очень сложными. В гуманитарной части это ЕГЭ по литературе. Готовясь к этому экзамену, надо обработать большой объем информации. Подростку сложно самому продумать систему подготовки, разобраться с особенностями письменных работ. Надо уметь подать материал, понимать суть задания.

"В этом году экзамен по литературе изменился. Шкала баллов, честно говоря, зверская. Каждая допущенная ошибка отнимает до шести баллов. Ребенку психологически сложно принять, что за один неверный ответ в тестовом задании его ждут такие потери. В подобных обстоятельствах без наставника действительно не обойтись. Это могут быть и школьные учителя, у которых есть система дополнительных занятий. Нововведения меня огорчают, но сама по себе система ЕГЭ видится справедливой. В мое время, если перед поступлением у тебя были деньги поехать в Москву в МГУ, посмотреть требования, сходить на день открытых дверей, книжки на месте купить, ты владел большей информацией. Единых требований не было. Сейчас все не так. У меня сегодня ЕГЭ сдают ребята из разных регионов. Они все выучили программу, у них будут высокие баллы. И все смогут выбрать любой вуз — у себя в регионе, в Москве или в Петербурге. Экзамен дает ребятам пространство выбора, и это очень хорошо."

Дилемма педагога

Константин Барковец преподает физику в частной школе. По его словам, если подросток учится в обычной школе по базовой программе, репетитор ему просто необходим. При двух часах в неделю готовиться к экзаменам по физике в школе невозможно.

"Но чаще всего те, кто его выбирают, учатся в профильных классах. И там у нас нагрузка идет в формате 5+1. Пять часов в неделю на программу и час на электив. Вот только проблема в том, что программа для профильных классов не соответствует формату ЕГЭ. С этого года ЕГЭ по физике как бы немного «упростили» — убрали какое-то количество тем. У преподавателя есть дилемма — либо он идет по профильной программе, по учебнику, но к ЕГЭ не готовит, либо решает не учить по программе и втихаря готовит ребят к экзаменам."

Константин уверен, что сдача экзамена зависит только от ученика.