Врач рассказала, почему энергетики особенно опасны для детей

Можно ли пить энергетики и в каком количестве они безопасны, рассказала "Российской газете" старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова.

Итак, основные ингредиенты энергетических напитков включают кофеин, таурин, глюкуронолактон, экстракты женьшеня, гуарану и комплекс витаминов группы B. По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), для большинства здоровых взрослых безопасно употреблять до 400 мг кофеина в день из всех источников, включая энергетические напитки, рассказывает врач.

"Обычно одна баночка энергетического напитка объемом 400 ил содержит до 240 мг кофеина, что считается безопасным для большинства здоровых взрослых. Однако важно проверять состав напитка, поскольку содержание кофеина может варьироваться. Употребление более 400 мг кофеина в день или его смешивание с алкоголем может быть рискованным и вызвать негативные последствия для здоровья". - поясняет Жарова.

Чрезмерное употребление кофеина может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, таким как нарушения ритма сердца, повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Также употребление кофеина может вызвать беспокойство, нарушения сна, желудочно-кишечные расстройства и обезвоживание продолжает она.

Сочетание энергетических напитков с алкоголем может снижать когнитивные функции, маскировать симптомы алкогольного опьянения и увеличивать вероятность несчастных случаев.

"Беременным или кормящим грудью рекомендуется ограничить потребление кофеина до 200 мг в день или меньше. Людям с сердечными заболеваниями или другими медицинскими проблемами следует проконсультироваться с врачом перед употреблением энергетических напитков", - уточнила Мария Жарова.

Также в энергетических напитках много сахара, что повышает риск ожирения и сахарного диабета при регулярном употреблении.

Что касается детей, на данный момент не установлен безопасный уровень потребления кофеина для них. Международные педиатрические ассоциации не рекомендуют детям и подросткам употреблять кофеин и другие стимуляторы.

Вместе с тем, исследования показывают, что однократный приём энергетического напитка у здоровых детей может привести к значительному повышению артериального давления в течение 24 часов по сравнению с плацебо, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. Чрезмерное употребление кофеина может негативно влиять на развивающуюся нервную систему детей, что связано с уменьшением мозгового кровотока вызывая беспокойство, проблемы со сном, судороги и поведенческими расстройствами, также рассказывает врач.

Коме того, энергетические напитки не подходят для утоления жажды или восстановления жидкости во время физической активности. Вместо этого детям следует пить воду.