Названы «запретные» ингредиенты для подростковой косметики

«ТикТок» порой бывает не только источником полезных идей и лайфхаков, но и настоящей головной болью. Дерматологи, а вместе с ними и родители бьют тревогу: подростки скупают дорогие антивозрастные кремы, которые скорее навредят юной коже, чем помогут сохранить ее молодость. Каких ингредиентов не должно быть в косметике ребенка, в интервью HuffPost объяснила дерматолог из Нью-Йорка Джоди Левайн.

© Super.ru

«Антивозрастные компоненты, такие как витамин С и ретиноиды, лучше всего применять в зрелом возрасте, когда признаки старения становятся более заметными. Если использовать их слишком рано, они могут вызвать раздражение или повышенную чувствительность, сделать кожу более восприимчивой к солнечным лучам», — отметила эксперт.

Тем не менее увлечение детей уходом за собой лучше направить в нужное русло, а не запрещать. Например, окклюзионные средства, такие как вазелин, создают барьер на поверхности кожи, предотвращающий потерю влаги, и их можно использовать в любом возрасте.

Действительно полезным для детской и подростковой кожи может быть использование солнцезащитного крема с защитой SPF30 и выше, а также нежного увлажняющего крема для лица и бальзама для губ, если есть такая необходимость. Если подросток настаивает на взрослой, «серьезной» уходовой косметике, специалисты советуют обратить внимание на гиалуроновую кислоту.

«Увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, можно вводить в подростковом возрасте, чтобы обеспечить увлажнение и упругость кожи», — считает доктор Левайн.

Однако этот компонент может вызывать сухость кожи — здесь все индивидуально.