Психолог дал рекомендации родителям, если ребенку поставили диагноз аутизм

Для многих родителей при слове «аутизм» в голове всплывают картинки из фильмов или книг, где люди с подобным заболеванием одиноки, живут «на своей волне», неэмоциональны и совершенно равнодушны к окружающим. Конечно, этот диагноз звучит пугающе. Однако специалисты уверены: помощь с раннего возраста дает широкие возможности для развития. Основатель сети логоцентров, клинический психолог Анастасия Краминова рассказала WomanНit, как с помощью педагогов развивать самые сильные стороны малыша и помогать ему адаптироваться в социуме.

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Не стоит откладывать визит к врачу

Аутизм относится к гетерогенным заболеваниям и может быть вызван различными причинами. Психолог:

«Двух одинаковых людей-аутистов встретить нельзя, хотя общие симптомы, конечно, присутствуют. Врачи выделяют ранний детский аутизм, атипичную форму, РАС. У большинства детей с подобным диагнозом основные дефициты проявляются в нарушении коммуникации, речевом развитии, стереотипном поведении. Также очень уязвимы эмоционально-волевая, поведенческая и когнитивные сферы. В зависимости от уровня спектра и индивидуальности, их проявление разное — ярко выраженные или незначительные».

Если ребенку поставили диагноз аутизм, то с этого момента он находится под наблюдением двух врачей — детского невролога и детского психиатра. Диагноз ставит детский психиатр, которого почему-то побаиваются родители и долго откладывают визит, если видят отличия и особенности поведения у своего ребенка. Однако, как уверяет Анастасия, это большая ошибка.

«Именно этот специалист намечает правильный и корректный план действий, который будет помогать малышу развиваться и общаться. Перед тем, как назначить лечение, нужно определить патогенез нарушения. Конечно, выяснить, почему именно был получен тот или иной дефицит точно нельзя, но выявить закономерность — возможно. Проводится обследование, выделяется та психическая деятельность, которая особенно страдает в настоящий момент», — поясняет наш эксперт.

Лечение всегда комплексное

Услышав диагноз «аутизм», родители впадают в ступор, а некоторые даже начинают паниковать. Не нужно этого делать, ведь сильных сторон у таких детей тоже немало: у них прекрасная зрительная память, способность долгое время проводить за монотонным занятием, внимательность к деталям. И чем раньше начать заниматься его развитием, тем лучше будет для ребенка. Не теряйте драгоценное время и проводите лечение комплексно. Анастасия советует, на что стоит сделать упор:

Регулярные занятия с дефектологом

А также с логопедом, нейропсихологом и теми специалистами, которые помогут дать определенный толчок и результат.

«Это очень важная часть работы, так как коррекционные специалисты помогают ребенку адаптироваться, запускать и развивать речь, интеллектуальные способности, учат взаимодействовать и устанавливать контакт — с окружающими», — говорит наш эксперт.

Аппаратные методы

Как правило, назначается магнитная стимуляция, биоакустическая коррекция, электромагнитные излучения и т. д. Существует комплекс физиопроцедур, который давно и успешно применяется для стимуляции головного мозга и рекомендуется многочисленными научными исследованиями.

Лекарственная терапия

Это не основной способ лечения, а вспомогательная помощь, но часто необходимая. В специализированных центрах, где врачи работают с задержкой речи и другими дефицитами, родителям предлагают достаточно мягкие препараты для достижения результата.

5 важных советов родителям

1. Не отчаивайтесь. По данным Минздрава, 70% детей с РАС отлично корректируются и компенсируются. У 20% будут сохранены симптомы и только 10% детей с аутизмом не поддаются коррекции и компенсации симптомов, рассказывает наш эксперт.

2. Доверьтесь одному врачу и наблюдайтесь у него как минимум на протяжении одного года, ведь аутизм в любом случае меняется. Анастасия не советует бегать от одного специалиста к другому.

Занимайтесь с коррекционными специалистами, они смогут подобрать методики, которые помогут скомпенсировать проявления ауточерт.

«Как правило, при регулярных коррекционных комплексных занятиях и соблюдении всех рекомендаций специалистов в течение первого месяца в 40% случаев можно увидеть результат (речь — не о тяжелых нарушениях). Если уровень расстройств более высокий, для старта речи понадобится полгода. И только в 20% запустить ее не получится по причине патогенеза нарушения», — поясняет психолог.

3. Очень важную роль играет возраст ребенка. До 4 лет лабильность детской психики позволяет очень эффективно двигаться в любой методике коррекции и лечения. Первый прием у специалиста в 5 лет значительно снизит все шансы, а к 6—8 годам для неговорящих детей единственным способом общения будут только карточки PECS.

4. Малышу необходима рутина. Для него важна зона комфорта и спокойствия. Держать эмоции под контролем и делать жизнь ребенка и всех близких проще помогут: ежедневные ритуалы, режим дня, определенный план действий при игре и т. д.

5. Родителям важно помнить о самих себе. Не стоит замыкаться, отгораживаться от друзей, близких и в целом — от внешнего мира. Не лишайте себя важных потребностей. Смена деятельности и переключение пойдут вам и вашему ребенку на пользу, позволят сделать передышку и помогут оставаться в ровном эмоциональном состоянии.