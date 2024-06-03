В Pоссии хотят на час сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект, который предусматривает сокращение рабочей недели для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми до 39 часов. Изменения предлагают внести в Трудовой кодекс.

© Российская Газета

По данным ТАСС, меры предлагают принять, чтобы предоставить женщинам больше свободного времени, которым они смогут распорядиться по своему усмотрению. Авторы законопроекта отмечают, что, поскольку кардинально продолжительность рабочего времени не изменится, предлагаемые меры не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда. По их мнению, не повлияют изменения и на заинтересованность работодателей в найме женщин с детьми.

Депутаты считают, что действующие меры поддержки практически полностью игнорируют категорию женщин с двумя детьми, которые в свою очередь являются основой для выстраивания продуктивной и реалистичной демографической политики.