Ученые пояснили, как телефон влияет на настроение подростков

Детские психологи из Университета Висконсин–Мэдисон провели эксперимент и нашли доказательства того, что использование смартфонов может улучшить настроение подростков 12 – 17 лет.

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В последние годы в открытом доступе есть много информации о «взаимодействии» детей и мобильных телефонов. В частности, разные источники сообщают, что телефон может сдерживать эмоциональную и социальную зрелость молодых людей. Научных работ по этой теме проведено не так много – и психологи Мэтт Минич и Меган Морено решили исследовать данный вопрос. Подростки от 12 до 17 лет, добровольно принимающие участие в эксперименте, проходили небольшие опросы, – рассказывает MedicalXpress.

Учёные использовали процедуру экологичной сиюминутной оценки, в ходе которой респондентов спрашивали об их настроении в момент прохождения опроса. В момент прохождения опроса ребёнок пользовался телефоном – поскольку опрос проводился в формате текстовых сообщений.

В течение шести дней каждый участник прошёл 30 опросов в разное время в течение дня. Подростки оценивали своё настроение по шкале от 1 до 7, а вопросы были сформулированы так, чтобы измерить настроение в режиме реального времени непосредственно перед началом использования телефона.

Оказалось, что дети оценивали своё настроение немного выше, когда они активно пользовались телефоном. Настроение добровольцев улучшалось, когда они активно пользовались смартфоном – в среднем с 5 до 5,5 баллов. Многие подростки сообщили, что их настроение улучшается, когда они пользуются телефоном.

Учёные сделали вывод о положительной ассоциации использования подростками смартфонов в качестве социального инструмента.