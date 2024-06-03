На какую работу подростка точно не возьмут

Депутат Стенякина: подросткам нельзя работать на химических предприятиях. Летом многие подростки ищут подработки, чтобы увеличить бюджет на карманные расходы или накопить на хотелку. И выбрать сейчас есть из чего — не обязательно раздавать листовки или раскладывать товары в магазине. Но есть и ограничения — о них и рассказала эксперт.

© Unsplash

Ограничения на работу подростков

Как рассказала член Комитета ГД по труду Екатерина Стенякина, подросткам никто не запрещает работать. Однако по закону россиянам с 14 до 18 лет могут поручить только лёгкую работу, которая не нанесёт вред их физическому и психическому здоровью.

Поэтому на работу подростков накладываются некоторые запреты. Например:

подросткам нельзя работать:

на химических предприятиях;

под землёй;

там, где требуется физическая сила;

в местах продажи алкоголя и сигарет;

сверхурочно;

в выходные;

в праздничные дни;

в ночное время (с 22 до 6 часов — неважно, вся смена приходится на это время или только часть).

подростков нельзя направлять в командировки (исключение — работники творческих сфер вроде СМИ, театров, цирков, видеосъёмочных коллективов и прочих). подростки перед работой должны проходить ежегодный медосмотр (до 18 лет его оплачивает работодатель). для устройства на работу потребуется письменное разрешение от родителей (от органов опеки и попечительства — уже нет), сообщило РИА «Новости».

Какие есть подработки для школьников

Если уже в юном возрасте хочется взять подработку, но дело не идёт, потому что всё непонятно и страшновато, то стоит заглянуть в этот материал. В нём кратко и по существу рассказано, как школьнику найти работу и не нарваться на мошенников.