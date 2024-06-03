Президент РАН заявил, что ко многим школьным учебникам есть вопросы

В России проблема с кадрами в науке связана в том числе с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ), считает президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Об этом он заявил в интервью РБК.

Красников назвал проблему кадров в науке большой и счел, что она также связана со школой в целом. РАН тревожит число сдающих ЕГЭ по физике, подчеркнул президент академии, добавив, что за последние несколько лет оно значительно сократилось.

«Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики», — подчеркнул Красников.

При этом, по его мнению, отказываться от ЕГЭ и менять процедуру сдачи итоговой аттестации пока преждевременно. Ученый полагает, что разработанный формат ЕГЭ выполнил определенную задачу и стал работающей системой. Говоря об отрицательной стороне итоговой аттестации, Красников отметил, что из-за экзаменов у детей появляется психоз и они начинают меньше думать и больше угадывать.

Нехватка кадров не связана с отъездом ученых после начала специальной военной операции, мобилизации и введения санкций против России, счел Красников. Он рассказал, что из 1900 членов РАН уехали только четыре человека, которые не занимались науками, связанными с военно-промышленным комплексом.

Ранее Красников заявлял, что уголовные дела, которые возбуждают против ученых в России, не остаются без внимания. РАН наблюдает за уголовными процессами со стороны, каждый случай прорабатывается со специалистами в области права. Когда есть возможность, академия оказывает своим членам правовую поддержку и помогает с организационными вопросами, рассказывал он.