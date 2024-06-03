Родителям рассказали, как заинтересовать ребенка сферой IT

Знакомство детей с технологиями происходит, как правило, в возрасте трех лет, когда у ребенка впервые появляется планшет. Уже на этом этапе важно, чтобы родители подбирали контент, который сочетает элементы отдыха и обучения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Сычев, партнер «Лиги Цифровой Экономики».

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«С этим могут помочь игры, направленные на развитие логического мышления и воображения. Если ребенку интересно собирать конструкторы, родителям стоит поддержать это увлечение и попробовать начать заниматься шахматами и математикой — подобные навыки ускорят профессиональное развитие в IT», — рекомендовал он.

После стоит переходить к обучению основам программирования, но важно определить формат. Главное, чтобы ребенку было весело выполнять задания. Существует множество детских курсов, в рамках которых дети придумывают алгоритмы, пошаговые инструкции для решения задач в игровой форме. В процессе обучения они видят, как работает код.

«На подобных курсах ребенок сначала создает инструкции по передвижению игрового персонажа вверх и вниз. Далее задача усложняется: нужно научить героя обходить препятствия. Таким образом у ребенка формируется понимание, как программировать разные алгоритмы. Для продолжения обучения от логистических языков программирования стоит перейти к простым визуальным алгоритмическим языкам. Используя их, ребенок развивает гибкость мышления и может смотреть на процессы под разными углами», — рассказал специалист.

По словам Сычева, в специализированных IT-школах детей знакомят с несколькими дисциплинами, включая программирование, дизайн, 2D- и 3D-моделирование, разработку игр. Во время обучения ребенок может создать собственную игру — начиная от продумывания персонажей до прописывания алгоритмов действий.

На следующем этапе можно перейти к более сложным задачам, например, к платформам для разработки мобильных приложений. Проводя много времени со смартфонами, дети смогут создать что-то для себя. Это станет дополнительной мотивацией для продолжения знакомства с информационными технологиями.

«Не стоит забывать и про всестороннее развитие ребенка, поскольку в IT-сфере задействованы не только программисты. Нужны художники, писатели, композиторы и дизайнеры. Дополнительные занятия должны быть направлены на работу с креативным мышлением. Ребенка также стоит обучить действовать в команде и находить общий язык с другими людьми, так как это неотъемлемая часть работы в IT. Поэтому во время учебы рекомендуется участвовать в школьных проектах и олимпиадах», — сказала специалист.

Погружение в мир программирования может стать ключом к раскрытию талантов, применимых далеко за пределами IT-сферы.