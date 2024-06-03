Психолог: разговор с родителями поможет детям победить страхи

Родителям важно открыто разговаривать с детьми об их страхах, чтобы помочь победить их. Об этом «Москве 24» рассказала психолог семейного центра «Ориентир» Анна Донская.

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Она рекомендует систему маленьких шагов, которые помогут ребенку постепенно справиться с проблемой.

«Например, если ребенок боится собак, начните с фотографий животных, затем вместе смотрите видео, желательно забавные и милые. Когда поймете, что он морально готов, организуйте живое знакомство, например со шпицем. Если все пройдет хорошо, в следующий раз можно выбрать породу покрупнее», — посоветовала эксперт.

Кроме того, можно научить ребенка техникам с различными активностями, которые влияют на психологическое состояние, например, расслабляющим дыхательным практикам или отдыху с любимыми игрушками. Родителям также можно придумать истории, в которых их ребенок может преодолеть все страхи, чтобы плавно изменить его мышление и отношение к страху. Важно при этом не забывать про похвалу и поддержку, заключила Донская.

Психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш до этого говорил, что ребенку можно помочь справиться со страхом темноты, если на доступном для него уровне выяснить, чего именно он боится. Затем нужно вместе найти способ нивелировать страх, добавил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о пяти лайфхаках для борьбы со страхом публичных выступлений.