Психолог рассказала о пользе подработки на каникулах для школьников

Детский психолог Ирина Таранова рассказала, полезна ли для школьников подработка на летних каникулах и куда родители могут устроить своих детей на летний период.

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— Ничего вредного и опасного я в этом не вижу. Подработка для подростков летом — это очень классное занятие, — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

За время подработки подростки постепенно привыкают к занятости и учатся финансовой грамотности. Также они учатся строить отношения как с работодателем, так и внутри коллектива.

Психолог добавила, что место, куда подросток отправится на подработку, следует выбирать, исходя из его интересов и предпочтений. При этом, заметила она, родители могут помочь ребенку с поиском, например, устроив его к себе на рабочее место.

Что касается возраста, то здесь следует учитывать индивидуальные особенности развития подростка.

В свою очередь HR-эксперт Гарри Мурадян отметил, что для трудоустройства подросткам нужно собрать пакет документов. В него входят разрешение от родителей или опекунов, номер социального страхования, удостоверение личности с фотографией, заполненное заявление о приеме на работу и резюме, передает МИР 24.

Треть россиян считает, что у дистанционной занятости отсутствуют недостатки. Такой вывод сделал сервис по поиску работы на основе опроса граждан, выбравших удаленный формат.