Президент РАН заявил, что ко многим школьным учебникам есть вопросы

Российская академия наук вернет полномочия вести экспертизу школьных учебников. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников.

По его словам, соответствующий законопроект подготовлен в Совете Федерации. Ко многим учебникам есть вопросы. И это касается не только исторических материалов, «которые очень быстро меняются», но и технических, пояснил Красников в беседе с РБК.

«Законом на РАН возложена экспертная функция. Так как у нас сосредоточены все направления науки, то, конечно, хотелось бы посмотреть контент учебников, как он соотносится с современным пониманием науки по тому или иному предмету», — уточнил президент академии.

Красников отметил, что «многие испугались» и думают, что РАН собирается «чуть ли не лицензии выдавать на издание учеников». Но этого в предложениях академии нет. Речь идее о проведении экспертиз, а учредитель «вправе принимать решение, выпускать тот или иной учебник».

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что речи о глобальной реформе в сфере образования и науки России сейчас не идет.