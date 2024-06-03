Онколог предупредил об опасности вейпов для подростков

В 2024 году Всемирный день без табака, отмечавшийся 31 мая, был посвящен защите детей от курения. О последствиях детского курения «Ленте.ру», а также об опасности вейпов рассказал врач-онколог, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов.

Он привел статистику ВОЗ, согласно которой во всем мире табак в той или иной форме употребляют по меньшей мере 37 миллионов подростков в возрасте 13-15 лет. Дети часто начинают курить, чтобы влиться в компанию сверстников или старших друзей, казаться взрослее и быть принятым в компании, объяснил он.

Он добавил, что курение также ведет к развитию болезней сердца и легких, в том числе рака, а также к проблемам с когнитивными функциями. Кроме того, у подростков курение часто связано с другими формами рискованного поведения, такими как употребление алкоголя и психоактивных веществ. При этом если ребенок начал курить в 15 лет, рак легких может развиться уже к 45 годам.

«В группе риска развития рака легкого — люди, которые курили или курят по одной пачке в день на протяжении 30 лет и больше. Если ребенок начнет непрерывно курить с 15 лет, то уже в 45 лет у него может развиться рак легкого. Среди взрослых возраст риска — это от 55 до 70 лет с таким же стажем. И тем, и другим важно пройти скрининг НДКТ, чтобы убедиться в отсутствии опухолей в легких, а если их обнаружить на ранних стадиях, эффективность лечения увеличивается в разы», — Андрей Нефедов врач-онколог, торакальный хирург.

Врач обратил внимание на то, что среди подростков сейчас особенно популярны вейпы: они имеют сладкий вкус и не оставляют запаха. По его словам, вейпы, в отличие от сигарет, значительно быстрее проходят защитную систему легких — кашель, который свойственен при курении сигарет, при вейпах отсутствует.

«А элементы испарения жидкости сразу оседают на периферических областях легких, что при регулярном употреблении может привести к воспалению легких и хронической обструктивной болезни легких. В вейпах, как и в сигаретах, содержится никотин, который приводит к серьезной зависимости», — объяснил Нефедов.

По словам врача, если родители заметили, что ребенок курит, или подозревают это, необходимо как можно скорее предпринимать меры.

«Проблема курения настолько комплексная, что даже людям, которые начали курить во взрослом возрасте, тяжело отказаться от привычки. У подростков механизмы зависимости еще более стойкие, поэтому важно сразу поговорить с ребенком и объяснить ему, что курение — это опасное увлечение», — призвал врач.

Если же подросток проигнорировал такие наставления, Нефедов рекомендовал обратиться на горячую линию отказа от курения и проконсультироваться с психологом. Если родители курят, им тоже следует отказаться от этой вредной привычки, так как без этого ребенку будет тяжелее изменить образ жизни. Кроме того, врач посоветовал создать для подростка безопасную среду: всеми возможными способами ограничить доступ к табаку и вейпам для ребенка.

Нефедов отметил, что особое внимание стоит уделить наличию вейпов. Так как у девайсов нет характерного запаха табака, то понять, что ребенок курит, сложнее. Но важно отмечать изменения в поведении, а также насторожиться, если в его комнате пахнет непривычно сладким или ягодным вкусом.

«Возможно, до вашего прихода домой подросток баловался с устройством. По возможности важно выстроить доверительные отношения и регулярно напоминать подростку об опасности употребления», — заключил врач.

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