Гинеколог рассказал о плюсах и минусах рождения малыша после 40 лет

Рождение ребенка после 40 лет становится все более распространенным явлением. Этот показатель постоянно растет с 1970-х годов, а число первых родов среди женщин в возрасте от 40 до 44 лет увеличилось более чем в два раза в период с 1990 по 2012 год во всем мире. И, хотя женщинам часто говорят, что лучше всего заводить детей до 35 лет, в зрелом материнстве есть свои прелести.

© unsplash

«Существует множество причин, по которым женщины не спешат заводить детей, включая лечение бесплодия, раннюю карьеру и остепенение на более позднем этапе жизни. Если вы хотите родить ребенка в 40 лет, рассмотрите все преимущества, риски и другие факты, которые вам необходимо знать», — предлагает гинеколог Ольга Баранова.

Каковы преимущества?

Иногда преимущества рождения ребенка на более позднем этапе жизни могут перевесить преимущества рождения детей в возрасте 20—30 лет.

«Например, возможно, вы уже сделали карьеру и можете уделять больше времени воспитанию детей. Или ваше финансовое положение может быть более благоприятным. Если это не первый ребенок, а второй (третий, пятый), то отношение к воспитанию становится более спокойным и расслабленным. Включается вот это самое „Ребенок ест из миски кота? Это проблемы кота“. Конечно, это сказывается на общем эмоциональном фоне семьи, да и ребенок у такой мамы будет расти более спокойным», — объясняет Ольга.

Является ли беременность в 40 лет высоким риском?

Благодаря развитию технологий, связанных с фертильностью, беременностью и родами, можно благополучно зачать ребенка в 40 лет. Однако любая беременность после 40 лет считается беременностью высокого риска.

«Ваш врач будет внимательно наблюдать за вами и ребенком на предмет следующих факторов — высокое кровяное давление (это может повысить риск осложнения беременности, называемого преэклампсией), гестационный диабет и так далее», — предостерегает Ольга.

Как возраст влияет на фертильность?

Способность женщины к зачатию значительно снижается после 35 лет.

«Это может быть связано со следующими факторами риска, которые увеличиваются с возрастом: меньшее количество яйцеклеток для оплодотворения, нездоровые яйцеклетки, повышенная вероятность наличия заболеваний, которые могут препятствовать фертильности», — перечисляет Ольга.

После 35 лет количество яйцеклеток (ооцитов) также значительно уменьшается. По статистике, их количество снижается с 25 000 в возрасте 37 лет до всего лишь 1 000 в возрасте 51 года.

Как зачать ребенка в 40 лет

Для того чтобы забеременеть, может потребоваться некоторое время, независимо от возраста. Но если вам больше 40 лет и вы уже полгода безуспешно пытаетесь зачать ребенка естественным путем, возможно, пришло время обратиться к специалисту.

«Он проведет тесты, чтобы выяснить, есть ли факторы, которые влияют на вашу способность забеременеть. Это может быть УЗИ, чтобы осмотреть матку и яичники, или анализ крови, чтобы проверить овариальный резерв», — рассказывает гинеколог.

На что будет похожа беременность?

Сама беременность тоже может стать более сложной с возрастом.

«У вас может появиться больше болей и ломоты в суставах и костях, которые с возрастом начинают терять массу. Вы также можете быть более восприимчивы к высокому кровяному давлению и гестационному диабету. Усталость, связанная с беременностью, также может быть более выраженной, когда вам за 40», — говорит Ольга.

Многие женщины успешно рожают здоровых детей в возрасте 40 лет и старше. Поговорите со своим врачом о том, чего стоит ожидать, и разработайте запасной план. Например, если вы планируете вагинальные роды, обсудите со своим партнером и группой поддержки, какая помощь вам понадобится, если вместо этого потребуется кесарево сечение.

Существует ли повышенный риск рождения близнецов или многоплодных детей?

Возраст сам по себе не повышает риск многоплодия. Однако женщины, использующие для зачатия препараты для лечения бесплодия или ЭКО, подвергаются более высокому риску рождения двойни или многоплодной беременности. Это связано с тем, что препараты усиливают овуляцию.