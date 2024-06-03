Чтобы родить здорового малыша, налегайте на брокколи и авокадо

Беременность требует от женщины большего внимания к своему здоровью, в том числе, к питанию. Гинеколог Вячеслав Сиваев рассказал нам о важных продуктах, которые должны быть в рационе женщины в этот непростой для организма период.

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Творог и кисломолочные продукты

Особый акцент эксперт делает на молоке, сметане и йогуртах без сладких добавок.

«Белка и кальция во время беременности требуется в несколько раз больше. У многих женщин дефицит этих элементов наблюдается и в обычном состоянии, а потому получению как белка, так и кальция стоит уделить особое внимание. Недостаток этих элементов может привести к дефектам позвоночника у плода», — комментирует гинеколог.

Авокадо и орехи

Продукты с содержанием полиненасыщенных кислот должны быть в меню беременной женщины на постоянной основе. Вячеслав:

«Я бы назвал самыми полезными в плане кислот такие продукты, как авокадо, кешью и кедровые орехи».

По словам нашего эксперта, дефицит этих веществ приводит к различным нарушениям нервной системы ребенка.

Апельсины, листовые овощи

Овощные и фруктовые салаты — важные блюда, тем более сейчас, когда можно выбрать сезонные ингредиенты для салатов. Эксперт:

«В арахисе, апельсинах и листовых овощах содержится фолиевая кислота, которая необходима не только беременных женщинам, но и всем женщинам детородного возраста. Достаточное количество этого элемента позволяет избежать деформации спинного мозга малыша».

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Брокколи

Помимо того, что овощ крайне полезен для поддержания хорошего обмена веществ, в нем содержится витамин С в больших количествах. Как говорит Вячеслав, данный витамин просто необходим для правильного формирования соединительной ткани плода. Также достаточное количество витамина С защищает будущую маму от вирусов, поддерживая иммунную систему.