Что делать, если ребенка укачивает в машине?

Что делать, если ребёнка укачивает в машине?
Лето располагает к дальним поездкам на автомобиле, но для многих они сопряжены с проблемами. В частности, впечатления может испортить морская болезнь – когда ребёнка начинает укачивать уже на первых километрах путешествия. Эксперты телеканала «Доктор» дали советы, что как можно облегчить состояние при укачивании.
Рекомендуется не допускать, чтобы ребёнок был сильно голоден или слишком сыт перед поездкой. Как вариант, можно покормить его кашей без молока за час до отправления. Не стоит брать в дорогу продукты, раздражающие желудок – такие, как чипсы или газировка.
Автокресло лучше установить посредине заднего сидения. Предложите ребёнку во время поездки смотреть в лобовое стекло, а не в боковые.
Лучше исключить использование книг, телефонов, планшетов в процессе движения.
Справиться с проявлениями морской болезни может помочь кислый леденец и пение. Когда ребёнок протягивает звуки, он благоприятно влияет на вегетативную систему.
Важно иметь с собой запас воды, чтобы поить ребёнка в случае тошноты и рвоты для предотвращения обезвоживания.
Выбирайте дороги, позволяющие ехать плавно, без резких разгонов и остановок. Не всегда это реально найти хорошие дорожные условия, но попытаться стоит.