Что делать, если ребенка укачивает в машине?

Лето располагает к дальним поездкам на автомобиле, но для многих они сопряжены с проблемами. В частности, впечатления может испортить морская болезнь – когда ребёнка начинает укачивать уже на первых километрах путешествия. Эксперты телеканала «Доктор» дали советы, что как можно облегчить состояние при укачивании.

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Рекомендуется не допускать, чтобы ребёнок был сильно голоден или слишком сыт перед поездкой. Как вариант, можно покормить его кашей без молока за час до отправления. Не стоит брать в дорогу продукты, раздражающие желудок – такие, как чипсы или газировка.

Автокресло лучше установить посредине заднего сидения. Предложите ребёнку во время поездки смотреть в лобовое стекло, а не в боковые.

Лучше исключить использование книг, телефонов, планшетов в процессе движения.

Справиться с проявлениями морской болезни может помочь кислый леденец и пение. Когда ребёнок протягивает звуки, он благоприятно влияет на вегетативную систему.

Важно иметь с собой запас воды, чтобы поить ребёнка в случае тошноты и рвоты для предотвращения обезвоживания.

Выбирайте дороги, позволяющие ехать плавно, без резких разгонов и остановок. Не всегда это реально найти хорошие дорожные условия, но попытаться стоит.