Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления иностранцами в России

Омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год. Как указывается в документе, за последние два года количество российских детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, сократилось почти на 90%. Омбудсмен считает, что в скором времени усыновления детей иностранцами в России полностью прекратятся. Отчет отмечает, что европейские страны являются основными странами, куда усыновляются российские дети. В 2023 году граждане Италии (пять детей) и Франции (один ребенок) приняли на усыновление российских детей. Соглашения о сотрудничестве в области усыновления детей подписаны между Россией и указанными странами. Хотя Россия имеет аналогичные соглашения с Израилем и Испанией, граждане этих стран в прошлом году не усыновляли детей из России. Омбудсмен считает, что текущая международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях со странами Запада в конечном итоге приведут к полному прекращению усыновления российских детей иностранными гражданами в ближайшем будущем. В настоящее время в России действует запрет на усыновление детей гражданами определенных стран. Например, гражданам США было запрещено усыновлять детей из России с 2012 года из-за так называемого "закона Димы Яковлева". В августе 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете усыновления детей семьями из "недружественных" стран, однако эту инициативу не поддержал президентский совет из-за опасений по поводу ограничения прав украинцев, проживающих в России. Депутат нижней палаты парламента Василий Пискарев сообщил 20 мая 2024 года, что в Госдуме разрабатывается законопроект о полном запрете усыновления детей иностранными гражданами, если в их стране разрешена смена пола.