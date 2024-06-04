Стало известно, могут ли отца лишить права воспитывать детей после развода

Отца детей нельзя лишить участия в воспитании детей после развода, даже если суд «оставил» их с матерью, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Она отметила, что Конституция РФ и Семейный кодекс РФ защищают права мужчины.

Если суд оставил детей с матерью после развода, это не значит, что отца отстранят от участия в его воспитании при раздельном проживании. Это подтверждается и Конституцией РФ, и Семейным кодексом РФ, где говорится, что забота о детях и их воспитание — равное право и обязанность родителей, — добавила эксперт.

По ее словам, в решении инстанции могут упомянуть, что для правильного и полноценного развития детей им необходима опека и отца, и матери, на что суд обращает внимание обоих родителей. Юрист подчеркнула, что, как бы родители ни относились друг к другу, они должны помнить, что в интересах детей необходимо сохранить им как мать, так и отца.

Но если родители не могут договориться между собой о встречах с детьми или, например, мать, с которой проживает ребенок, препятствует общению с папой, то в таком случае определять порядок общения будет суд. И суд уже установит график общения, это могут быть встречи и раз в неделю, и несколько раз в неделю. Все будет зависеть от конкретных обстоятельств дела, — подытожила Данильченко.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который предполагает запрет на участие в азартных играх для граждан России, имеющих долги по алиментам. Авторами идеи выступили сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Документом также устанавливаются ограничения на участие в азартных играх лицам, не достигшим совершеннолетия.