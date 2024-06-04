Мария Львова-Белова рассказала об уменьшении числа детей-сирот в России
С 2021 по 2023 год их стало меньше на 8,4%.
Такие данные содержатся в докладе уполномоченного по правам ребёнка.
«На 18,3% уменьшилась численность детей, оставленных матерями при рождении, на 22,1% — численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей», — говорится в документе.
В докладе Львовой-Беловой отмечается, что в сфере семьи, материнства, отцовства и детства произошли позитивные изменения.