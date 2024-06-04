Российские школьники рассказали, почему хотели бы учиться дома

Среди учеников, которые посещают занятия в школе, 44% хотели бы учиться на домашнем обучении. Среди причин, по которым они хотели бы учиться дома, школьники называли конфликты с одноклассниками (этот вариант выбрали 32% опрошенных, необходимость в индивидуальном подходе (32%) и необходимость в индивидуальном графике (27%). Кроме того, и школьники, и их родители единогласны во мнении, что домашнее обучение более эффективно во время подготовки к экзаменам (32% учеников и 50% родителей). Такие данные следуют из результата опроса, проведенного онлайн-школой «Академия MAXIMUM», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Помимо вышеперечисленных плюсов, родители также указывали на меньшие затраты домашнего обучения по сравнению с обычной школой.

По мнению 46% россиян, обучение может быть полноценным в домашней обстановке.

Среди минусов домашнего обучения родители назвали недостаток социализации ребенка (86% выбрали этот вариант), недостаток дисциплины дома (64%), высокую цену домашнего обучения (28%), а также тот факт, что дома ответственность за обучение ребенка ложится на плечи родителей (28%). 14% родителей не увидели минусов в домашнем обучении.

Среди тех детей, кто обучается из дома, 57% выбрали такой формат, поскольку готовятся к экзаменам, 29% считают, что им удобнее выстраивать собственный график обучения, а 14% нуждаются в этом по состоянию здоровья. Также школьники отмечали, что одноклассники не позволяют им сосредоточиться на учебе.

Те, кто предпочитают учиться в школе, заявили, что им так проще, поскольку есть дисциплина (53%), 43% хотят больше общаться с друзьями, а 19% сказали, что им нравятся их учителя.