Российские школьники рассказали, почему хотели бы учиться дома
Среди учеников, которые посещают занятия в школе, 44% хотели бы учиться на домашнем обучении. Среди причин, по которым они хотели бы учиться дома, школьники называли конфликты с одноклассниками (этот вариант выбрали 32% опрошенных, необходимость в индивидуальном подходе (32%) и необходимость в индивидуальном графике (27%). Кроме того, и школьники, и их родители единогласны во мнении, что домашнее обучение более эффективно во время подготовки к экзаменам (32% учеников и 50% родителей). Такие данные следуют из результата опроса, проведенного онлайн-школой «Академия MAXIMUM», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Помимо вышеперечисленных плюсов, родители также указывали на меньшие затраты домашнего обучения по сравнению с обычной школой.
По мнению 46% россиян, обучение может быть полноценным в домашней обстановке.
Среди минусов домашнего обучения родители назвали недостаток социализации ребенка (86% выбрали этот вариант), недостаток дисциплины дома (64%), высокую цену домашнего обучения (28%), а также тот факт, что дома ответственность за обучение ребенка ложится на плечи родителей (28%). 14% родителей не увидели минусов в домашнем обучении.
Среди тех детей, кто обучается из дома, 57% выбрали такой формат, поскольку готовятся к экзаменам, 29% считают, что им удобнее выстраивать собственный график обучения, а 14% нуждаются в этом по состоянию здоровья. Также школьники отмечали, что одноклассники не позволяют им сосредоточиться на учебе.
Те, кто предпочитают учиться в школе, заявили, что им так проще, поскольку есть дисциплина (53%), 43% хотят больше общаться с друзьями, а 19% сказали, что им нравятся их учителя.
«В последнее время все больше родителей и детей отмечают, что наиболее эффективной мерой при подготовке к экзаменам становится домашнее обучение. Так у ребенка появляется дополнительное время, чтобы сконцентрироваться на необходимых для поступления в вуз или колледж знаниях. Кроме того, дома для подростка создается более комфортная обстановка, что позволяет развить свои сильные стороны. Но стоит понимать, что для эффективности обучения из дома нужно приложить усилия», — прокомментировала руководитель департамента преподавания «Академия MAXIMUM» Полина Неверова.