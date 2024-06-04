В Минздраве привели статистику родившихся благодаря ЭКО детей

В прошлом году при помощи этой процедуры на свет появились 32 тысячи новорождённых.

«При этом за первые четыре месяца 2024-го проведено более 28 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения», — заявил глава ведомства Михаил Мурашко на конгрессе, посвящённом новым технологиям в диагностике и лечении гинекологических заболеваний.



Он отметил, что в прошлом году почти 46 тысяч пациенток в состоянии репродуктивного выбора отказались от прерывания беременности, передаёт ТАСС.