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В Минздраве привели статистику родившихся благодаря ЭКО детей

В прошлом году при помощи этой процедуры на свет появились 32 тысячи новорождённых.

В Минздраве привели статистику родившихся благодаря ЭКО детей
© РИА Новости
«При этом за первые четыре месяца 2024-го проведено более 28 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения», — заявил глава ведомства Михаил Мурашко на конгрессе, посвящённом новым технологиям в диагностике и лечении гинекологических заболеваний.

Он отметил, что в прошлом году почти 46 тысяч пациенток в состоянии репродуктивного выбора отказались от прерывания беременности, передаёт ТАСС.

Дети
Михаил Мурашко