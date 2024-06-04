Стресс у зумеров начинается после сессии: мнение терапевта

По оценкам сети медицинских центров ПОЛИКЛИНИКА.РУ, в 2024 году число обращений к психотерапевтам и психиатрам на фоне переживаний из-за экзаменов сократилось на 19%. При этом в целом число обращений со стороны подростков и молодых людей в мае — июле, традиционно растет. В число самых распространённых в этот период диагнозов входят: тревожное расстройство (13%), посттравматическое стрессовое расстройство (9,3%), смешанное тревожное и депрессивное расстройство (9,3%), депрессивные эпизоды легкой степени тяжести (8%), а также обсессивно-компульсивное расстройство (7%). В сравнении с прошлым годом значительно сократилось число диагностированных случаев депрессии (22% обращений в экзаменационный период за 2023 год против 8% в 2024 году).

По мнению Алины Красиковой, врача-терапевта Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, питание перед экзаменами играет важную роль в активации мозговой деятельности и снижении уровня стресса, эксперты рекомендуют употреблять в пищу следующие продукты:

Жирная морская рыба (лосось, сардины и треска) содержит омега-3 жирные кислоты, которые способствуют продуктивной мозговой деятельности. Омега-3 поддерживает функцию мозга, улучшает память и способствует сосредоточенности.

Орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, фисташки и семена подсолнечника) богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Они помогают повысить когнитивные функции.

Фрукты, овощи, ягоды (например, киви, шпинат и брокколи), содержат витамины С и Е, антиоксиданты и другие питательные вещества, которые улучшают мозговую активность.

Темный шоколад — какао содержит флавоноиды, которые помогают улучшить кровообращение в мозге и повышают способность к обучению. Однако употребление шоколада должно быть умеренным из-за его высокого содержания калорий и сахара.

Зеленый чай содержит легкую дозу кофеина, а также аминокислоту L-теанин, которая помогает сосредоточиться без вызывания нервозности.

Важно помнить, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Стоит избегать переедания и употребления слишком тяжелой пищи перед экзаменами, т. к. это может вызвать чувство усталости и сонливости. Также рекомендуется остерегаться употребления успокоительных препаратов перед экзаменами, особенно если не было получено соответствующее назначение от квалифицированного врача. Многие успокоительные средства влияют на центральную нервную систему и могут оказывать негативное влияние на функции мозга, такие как память, концентрация и реакции. Некоторые препараты также могут вызывать сонливость, угнетение активности мозга и замедление реакций.

Ольга Бакшутова, Руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК, нейропсихолог, советует при подготовке к экзаменам придерживаться четырех основных правил: