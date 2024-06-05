Увеличение размера детских пособий с 5 июня 2024 году: что нужно знать

В целях оказания дополнительной поддержки семьям с детьми в Российской Федерации предполагается повышение размера детских пособий. Об этом сообщает издание «Наша газета».

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Повышение будет распространяться на семьи, получающие пособия в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания. Семьям, доход которых за предыдущий год существенно снизился, пособия могут быть увеличены до 75% или полного прожиточного минимума.

Для переоформления пособий и получения повышенного размера выплат родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты и предоставить пакет документов, подтверждающих изменение материального положения. К таким документам могут относиться справки о доходах, трудовые книжки, банковские выписки и другие.

Кроме того, семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могут подать заявление на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта. Для оформления такой помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты и представить документы, подтверждающие снижение доходов и необходимость в государственной поддержке. Помимо финансовой помощи, социальный контракт может предусматривать другие виды содействия, такие как бесплатные медицинские услуги, образовательные программы и социальное сопровождение.

Повышение размера детских пособий является мерой государственной поддержки, направленной на повышение благосостояния семей с детьми и обеспечение детям достойных условий жизни.