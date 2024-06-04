Что нужно знать детям и подросткам о подработке в летний период

Подработка для школьников и подростков может стать ценным опытом и возможностью заработать карманные деньги. Однако существуют важные законодательные ограничения и правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не нанести вред здоровью и учебе подростков.

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Чтобы помочь молодым кандидатам и их родителям сориентироваться в трудовом законодательстве, эксперты Авито подготовили инструкцию, в которой рассказали, что необходимо знать родителям и их детям, которые хотят начать подрабатывать в России.

Шаг 1: Учтите возрастные ограничения для заключения трудового договора

С 16 лет:

По общему правилу с 16 лет трудовой договор можно заключать без ограничений. Но законом предусмотрены случаи, когда он может быть заключен только по достижении совершеннолетия. Такие случаи приведены ниже, где рассказывается о разрешенных видах работ для несовершеннолетних.

С 15 лет:

Можно работать при условии, что работа легкая и не причиняет вреда здоровью. Должно быть получено общее образование или продолжаться обучение в иной форме.

С 14 лет:

Можно работать с письменного согласия одного из родителей (попечителя) для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с 14 лет):

Можно работать с письменного согласия органа опеки и попечительства или иного законного представителя для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

До 14 лет:

Можно работать в организациях кинематографии, театрах, цирках с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства для участия в создании и исполнении произведений, без ущерба здоровью и нравственному развитию. При этом трудовой договор подписывает родитель (опекун).

Шаг 2: Проверьте, какие виды работ разрешены

Несовершеннолетние не могут привлекаться к работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам, а также к работам, которые могут нанести вред здоровью или нравственному развитию. Это включает игорный бизнес, работу в ночных клубах и кабаре, производство, перевозку и торговлю спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими веществами, а также материалами эротического содержания.

Для несовершеннолетних существует перечень разрешенных видов деятельности. Это преимущественно легкая работа, не связанная с вредными или опасными условиями: курьер, промоутер, редактор текстов, помощник в фотостудию и т.п.

Шаг 3: Пройдите медицинский осмотр

Перед приемом на работу подростки должны пройти обязательный медицинский осмотр. До достижения 18 лет ежегодные медицинские осмотры также являются обязательными и проводятся за счет средств работодателя.

Шаг 4: Узнайте о нормах рабочего времени и отпуска

Работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое.

При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет — до 2,5 часа, от 16 до 18 лет — до 4 часов.

Запрещены направление в служебные командировки, сверхурочные работы, работа в ночное время, выходные и праздничные дни, за исключением некоторых творческих профессий.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для работников до 18 лет составляет 31 календарный день и предоставляется в удобное для них время.

Шаг 5: Знайте о своих правах при расторжении трудового договора по инициативе работодателя

Расторжение трудового договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.