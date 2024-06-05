Как защитить ребенка от солнечного удара? Полезные советы

Педиатр Свирчевская: лучше, чтобы в жару ребёнок играл в тени или под навесом. Наступило лето, а значит, время наслаждаться теплом, солнцем и проводить больше времени на улице. Но, как известно, жара и солнечные лучи могут сильно навредить. Особенно ответственно стоит подходить к защите детей от перегрева. Разбираем, как уберечь ребёнка от солнечного удара.

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Как защитить ребёнка в жару: правила

Педиатр детской клиники «Фэнтези» София Свирчевская объяснила, что в жару самое важное правило — не допускать, чтобы ребёнок находился под прямыми солнечными лучами в пик активного солнца, то есть с примерно 10 до 16 часов дня. Если ваше чадо всё-таки просится на улицу, то лучше, чтобы малыш играл в тени деревьев или под навесом.

Вот ещё несколько советов:

Одежда должна быть светлых тонов и из дышащих материалов. И нельзя забывать про головной убор. Ещё не стоит надевать на малыша лишние слои одежды. Даже если ребёнок ещё совсем кроха, то надевать на него шапочку в жару не нужно.

Если ребёнок спит в коляске на улице или балконе, следите, чтобы она стояла в тени;

Разрешайте детям играть в водоёмах или около фонтанов;

Держите наготове бутылку с водой и чаще предлагайте ребёнку попить, особенно во время игр;

При поездках на машине не бойтесь включать кондиционер;

Не оставляйте ребёнка в машине одного.

Чем опасен солнечный удар

Тепловой удар и его подвид — солнечный удар, может привести к поражению центральной нервной системы, тяжёлой одышке, учащению пульса, проблемам с дыханием, бреду и судорогам. Поэтому на солнце нужно соблюдать меры предосторожности.

О том, как оказать первую помощь при тепловом ударе, «Секрет» подробно рассказал в этом материале.