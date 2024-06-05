Детские стоматологи назвали пять правил здоровья полости рта

Во-первых, необходимо начинать следить за полостью рта малыша с первого прорезавшегося зуба. Сначала это могут быть дентальные салфетки, после - детские зубные щетки и специальная паста. Их нужно подбирать с учетом возрастных особенностей.

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Во-вторых, родителям стоит протирать рот ребенка дентальной салфеткой, чтобы не размножались инфекции.

В-третьих, нужно строго следить за рационом. Врачи советуют не давать детям сладости и фрукты с высоким содержанием сахара.

В-четвертых, во время сна выделение слюны снижается, поэтому самоочищение практически не происходит. Важно научить ребенка с раннего возраста на ночь чистить зубы, чтобы минимизировать развитие кариеса.

В-пятых, медики напоминают, что кариес – это, прежде всего, инфекция. Поэтому важно за здоровьем полости рта следить всей семьей.

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