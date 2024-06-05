Квадроберы. Почему молодежь стала передвигаться на четвереньках

Представляете, школьники младших и средних классов оторвались от мониторов, вышли из дома и добровольно занимаются спортом, а родители и педагоги недовольны, тревожатся и ищут в поведении ребят угрозы и скрытые смыслы. Странная ситуация?

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Спешим уточнить: дети при этом надевают маски, приделывают себе хвосты и, подражая животным, бегают на четвереньках. Итак, мы говорим о квадробике - увлечении, которое зародилось на Востоке, окрепло на Западе и вот докатилось до нас.

Японец Кеничи Ито в 2008 году попал в Книгу рекордов, пробежав стометровку на четырех конечностях менее чем за 18 секунд. Ито несколько раз улучшал свое достижение, причем у него даже появились конкуренты - необычной манерой передвигаться заинтересовались и другие спортсмены. Кеничи тренировался с юности и за образец взял повадки обезьян. Когда через несколько лет квадробика стала популярна в США, американцы решили, что интереснее заниматься в масках животных - больше проникаешься образом.

В России моду на четвереньки подхватили в первую очередь дети. Возможно, вы видели их на улицах - девчонки с меховыми ушками, сзади прикреплен пушистый хвостик. Комплекты из масок, хвостов и перчаток-лап продаются на маркетплейсах как реквизит для квадробики. Многие изготавливают их самостоятельно, раскрашивая пластиковые заготовки. Маска дает ощущение безопасности, придает смелости совершать эпатажные поступки. За мордочками кошек, лисиц, волчат скрываются лица школьников 7-14 лет. В сообществах в Сети сотни и даже тысячи участников - в самом популярном почти 12 тысяч. Ребята выкладывают ролики с пробежками по паркам, берегам водоемов. Красиво выглядят прыжки, особенно в замедленной съемке, - очень похоже на мышкующих лисиц. Правда, приземление на руки кажется рискованным.

"Когда человек, в особенности ребенок, у которого идет активный рост костной ткани, формируется опорно-двигательный аппарат в целом, начинает менять паттерн ходьбы, это может закончиться переломами и повреждениями суставов, сухожилий, мышц. Я не говорю о ситуации, когда дети чуть-чуть поиграли в парке. Мы рассматриваем увлечение, имеющее системный характер", - предупреждает травматолог-ортопед Иван Бороненко и советует родителям обратить внимание детей на традиционные виды спорта вроде легкой атлетики и плавания.



Психологи считают рискованным еще одно течение - фурри. Его приверженцы наряжаются в антропоморфных зверей, персонажей комиксов и манга.

"Изображение животных зачастую вызывает неоднозначную реакцию окружающих, хотя эти субкультуры не более опасны, чем другие. Важно соблюдать меру и рассматривать их в качестве развлечения и самовыражения, а не как смысл жизни и способ ухода от реальных проблем", - отмечает доцент кафедры педагогики и психологии образования департамента психологии УрФУ Рустам Муслумов.



Действительно, в чатах квадроберов и фурри регулярно обсуждают угрозы, получаемые ребятами в Сети и в реальной жизни. Да и сами квадроберы, похоже, могут зарычать на прохожих и даже начать царапаться. По крайней мере, сообщения о подобном поведении нередко появляются.

По словам завлабораторией социосредовых исследований УрГПУ Ольги Кружковой, игра в зверей характерна скорее для детей 3-7 лет, в старшем возрасте она свидетельствует об инфантильности личности. А еще о недостатке внимания, усталости от чрезмерных нагрузок и желании заслужить одобрение.