Экзамены довели школьников до таблеток

Школьники и студенты стали чаще покупать успокоительные препараты и обращаться к психологам и психотерапевтам в период экзаменов. Спрос вырос на 8%, а аптечная цена — на 27% с прошлого года. Об этом пишет News.ru.

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В период ЕГЭ, ОГЭ, зачётов, вступительных и выпускных юные умы пытаются успокоить центральную нервную систему, наладить сон и поэтому закупаются в аптеках. Как рассказали исследователи фармрынка, в топ-5 самых популярных успокоительных вошли:

Корвалол; Мелатонин; Препараты на основе комбинаций трав; Экстракт валерианы; Глицин-мелатонин.

Как заявили психологи и психотерапевты, школьники хотят получить рецепты на препараты от тревоги и бессонницы. Со слов специалистов, чаще всего просят антидепрессанты, но их выписывают в крайних случаях. У препаратов сильный седативный эффект, который тормозит работу мозга.