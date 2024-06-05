Малышева дала советы родителям, отправляющим детей в летний лагерь

В эфире популярной программы «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, какие шаги необходимо предпринять родителям перед отправкой ребенка в летний лагерь.

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Первое, что не обходимо сделать — это прививки.

— Вакцинация усиливает иммунитет ребенка. Поэтому, если у ребенка ослабленный иммунитет, ему как никому нужна вакцинация, потому что он создаст иммунитет и усилит его, — пояснила Малышева.



Продеус добавил, что нужно собрать детям необходимую аптечку с лекарствами. Особенно это касается тех, кто страдает от хронических недугов.

Также стоит объяснить ребенку, что он не должен использовать чужие средства личной гигиены, в том числе и головные уборы.

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