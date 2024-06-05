Врач объяснил, почему нельзя плотно кормить ребенка перед купанием

Перед походом на пляж не стоит плотно кормить детей – в воде у них могут начаться судороги, сообщила журналистам главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

© unsplash

«Перед купанием детей нельзя плотно кормить. Плавание на полный желудок может привести к судорогам. На пляже допустим легкий перекус. При этом важно поить ребенка», – сказала Одинаева.



По ее словам, надо следить, чтобы маленькие дети находились на расстоянии вытянутой руки от родителя, а старшие – не заплывали далеко. Недопустимы грубые игры в воде.

«Нельзя подныривать под плывущего человека, «топить» его. Подавать ложные сигналы о помощи. Если ребенок пользуется плавательным кругом или надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы они состояли из нескольких независимых надувных частей», – добавила педиатр.



Она отметила, что родителям стоит научиться оказывать первую помощь – делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и прием Геймлиха.