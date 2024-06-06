Нейробиолог развеял миф о способности сахара делать детей гиперактивными

Связи между гиперактивностью ребенка и употреблением сахара нет. Такое заявление сделала нейробиолог-диетолог Эми Райхельт.

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В своем заявлении она опирается на многочисленные исследования, проведенные учеными, которые пытались установить, как сахар воздействует на мозг ребенка. Одна из научных работ была посвящена влиянию сахара на детей с нейродегенеративным расстройством, более известным как СДВГ. При этом синдроме дети испытывают сложности с концентрацией внимания и проявляют повышенную активность и импульсивность. Все это плохо сказывается на учебе, а во взрослой жизни – на работе и отношениях.

В результате для детей с СДВГ была разработана специальная диета, которая исключала продукты с красителями, подсластителями, ароматизаторами. Также под запретом оказались аспирин, и содержащие бутилированный гидроксианизол, бутилированный гидрокситолуол и трет-бутрилгидрихинон продукты. Поэтому детям пришлось отказаться от яблок, брокколи, ягод, помидоров, семечек, злаков, огурцов.

Однако дальнейшие исследования результатов это диеты показали, что на нее реагируют всего 2% детей, а не 75%, как утверждалось ранее.

Новые исследования, которые проводились в этой области, также показали, что связи между вышеперечисленными веществами и гиперактивностью нет. Более того, было доказано, что сахар не сделает гиперактивным даже ребенка с СДВГ. Хотя ученые не отрицают, что сахар даст ребенку временный заряд энергии, носиться, как вихрь, он не будет.

Поэтому специалисты настаивают, что детям не нужно запрещать сладкое, но количество употребляемого сахара надо снизить до 5% от потребляемой энергии. Также необходимо соблюдать сбалансированное питание.

Между тем, на сегодняшний день СДВГ диагностируется у 5% детей. При этом вопреки расхожему мнению, на умственных способностях ребенка он не сказывается. Также сообщалось о методах коррекции поведения детей с этим синдромом.