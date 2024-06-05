Психологи объяснили, к чему приводит детей зависимость от гаджетов

Раньше первого класса детей лучше не знакомить с гаджетами. В противном случае у ребенка может очень рано развиться зависимость от смартфона, что помешает его полноценному развитию, предупредила детский психолог Наталья Наумова. Формирование структур мозга, отвечающих за моральные и волевые качества, затормозится, а от жизни ребенок будет ждать быстрого удовольствия, пояснила она в беседе с НСН.

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Когда ребенок идет в школу, он уже не может обойтись без гаджетов, так как сегодня они являются частью процесса обучения. Однако до этого лучше к смартфонам детей не приучать – вместо этого полезнее будет больше общаться с детьми, гулять, заниматься спортом и не слишком часто смотреть мультфильмы. В противном случае ребенок привыкнет быстро получать дофамин и потеряет мотивацию, объяснила специалист.

«Иначе у детей нет потребности выстраивать перед собой более сложные цепи, чтобы получить удовлетворение. Поэтому значительно медленнее формируются лобные структуры головного мозга, отвечающие за морально-волевую сферу», — подчеркнула психолог.



В то же время Наумова посоветовала не исключать полностью у детей просмотр видео в соцсетях, иначе они будут чувствовать себя оторванными от сверстников и обвинять в этом родителей.

«Доступ быть должен, но важно с ребенком обсуждать, чтобы он не боялся подходить и советоваться о том, что он посмотрел», — заключила психолог.



Ранее стало известно, что смартфон может привести к детской слепоте.