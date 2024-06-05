Как не растолстеть в юности: овощная диета не поможет

Молодые россияне стремительно толстеют: хотя ожирение создает проблемы по всему миру, в нашей стране число пациентов растет огромными темпами. Уже сейчас Россия занимает четвертое место по числу людей, страдающих от избыточной массы тела.

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О том, почему свердловчане толстеют с самого раннего возраста и как уральские врачи советуют спасать детей от лишнего жира, – в материале «ФедералПресс».

Толстеют дети и молодежь

«Ожирение в настоящее время является глобальной проблемой для всего населения. Оно имеет широкое распространение вне зависимости от социально-экономического развития», – рассказала главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков минздрава Свердловской области Елена Ануфриева на Уральском конгрессе по здоровому образу жизни.



Ректор УГМУ Ольга Ковтун подтвердила, что ожирение – мировой тренд. По ее словам, около 30 % взрослого населения в мире уже страдает от лишнего веса.

Что касается России, то, согласно данным Росстата, только за последний год число людей с ожирением увеличилось на 10 %. Растет количество людей, страдающих от лишнего веса, во всех возрастах, при этом женщины опережают мужчин по числу больных.

В Екатеринбурге даже среди 7-летних детей 8,4 % больны ожирением. Как правило, тучность, приобретенная в детстве, остается на всю жизнь: только каждый пятый свердловчанин, растолстевший в подростковом возрасте, смог избавиться от лишнего жира, став взрослым.

Впрочем, чаще всего уральцы замечают избыточный вес «в последнем приступе молодости» – в 33 года. Но в среднем проходит шесть лет, прежде чем свердловчанин решает вернуть утраченную фигуру при помощи врачей.

«Отношение к нарастающей массе тела недооценивается, пока не станет поздно», – подчеркнула ректор УГМУ.



Холодильник вместо родителей

Нередко причиной тучности становятся психологические проблемы. Заведующая кафедрой клинической психологии и педагогики УГМУ Евгения Набойченко рассказала, что склонность к ожирению может зарождаться на этапе отношений между родителями и ребенком. В семьях, где ребенок сталкивался с насилием или отчуждением со стороны родителей, возникает необходимость заменить недостающую любовь именно через еду.

«Тем семьям, которые проходят психологическое консультирование, объясняют, что не стоит говорить детям, что они толстые, не следует нарушать личных и пространственных границ детей. И там, где семья работала командой, результаты будут обязательно», – заключила Набойченко.



Как бороться с лишним весом

«Проблема ожирения относится к проблемам предотвратимым, причем на этапе профилактики», – обнадежила Елена Ануфриева.



Одним из способов такой профилактики она назвала создание в городах среды и инфраструктуры, способствующей занятию здоровым образом жизни. Но, разумеется, на массу тела влияет и питание. Ольга Ковтун отметила, что похудению помогают цельнозерновые продукты. А вот обильное поедание овощей и фруктов может, наоборот, способствовать набору массы. Но все это далеко от привычного питания школьников: почти все свердловские подростки ежедневно пьют сладкие напитки и не меньше раза в неделю поглощают фаст-фуд.

Мало кто знает, что еще в 2020 году в Свердловской области начали разрабатывать проект по профилактике ожирения среди детей 6–9 лет. Реализация программы началась два года назад и завершится уже в декабре 2024 года. Специалисты отслеживают параметры физического развития детей, следят за ведением дневника питания и уровнем активности, а также консультируют их родителей. Каждую семью таким образом «ведут» в течение года.

Много подростков на Среднем Урале сталкиваются с проблемой лишнего веса