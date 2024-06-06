Родительские комитеты смогут контролировать досмотр учеников перед ЕГЭ

Родительским комитетам могут дать право контролировать процедуру досмотра детей перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время ПМЭФ.

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«В следующем году мы намерены привлекать родительские комитеты, чтобы они контролировали процедуру досмотра учеников перед сдачей ЕГЭ. Во многом это обусловлено тем, что именно родители, а не ученики испытывают наибольший стресс в этот момент», – сказал Музаев на фоне скандалов в Воронеже и Мордовии, где перед началом ЕГЭ учеников якобы попросили раздеться до нижнего белья, передает РИА «Новости».



Как сообщалось ранее, взрослые, которые оказались вовлечены в ситуацию с «раздеванием школьниц» при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже, отстранены от участия в едином госэкзамене.