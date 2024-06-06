Родительские комитеты смогут контролировать досмотр учеников перед ЕГЭ
Родительским комитетам могут дать право контролировать процедуру досмотра детей перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время ПМЭФ.
«В следующем году мы намерены привлекать родительские комитеты, чтобы они контролировали процедуру досмотра учеников перед сдачей ЕГЭ. Во многом это обусловлено тем, что именно родители, а не ученики испытывают наибольший стресс в этот момент», – сказал Музаев на фоне скандалов в Воронеже и Мордовии, где перед началом ЕГЭ учеников якобы попросили раздеться до нижнего белья, передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, взрослые, которые оказались вовлечены в ситуацию с «раздеванием школьниц» при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже, отстранены от участия в едином госэкзамене.