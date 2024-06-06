Депутаты трех фракций Госдумы предложили заменить ЕГЭ традиционными экзаменами

Законопроект о замене единого государственного экзамена (ЕГЭ) на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов сегодня будет внесён в Государственную думу.

Он подписан депутатами фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Авторы законодательной инициативы напоминают, что ЕГЭ в России официально был введен в 2009 году во всех школах в качестве выпускного и вступительного экзаменов. Но к этой форме аттестации знаний учащихся накопилось множество вопросов как со стороны учеников и их родителей, так и профессионального сообщества.

В разные годы в Государственную думу вносились законопроекты, предусматривающие отмену ЕГЭ, но не были поддержаны. В заключениях на законопроекты указывалось, что отмена ЕГЭ приведет к упразднению системы совмещения выпускных экзаменов и вступительных экзаменов, что выразится в снижении доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей.

Но, по мнению экспертов, содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Для эффективной подготовки учащегося к ЕГЭ необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых стоят недешево.

В результате введения ЕГЭ, как считают эксперты, расходы родителей переместились на рынок репетиторов.

"Многие деятели науки и культуры, учителя и родители утверждают, что тестирование в принципе не способно выявить уровень знаний. При такой форме аттестации отсутствует индивидуальный подход к школьникам, не учитывается разница в условиях их обучения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Для многих детей ЕГЭ - настоящий стресс.

Как подчеркивает глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, один из авторов проекта Ярослав Нилов, последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников.