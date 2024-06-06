Больше половины родителей отправят ребенка в спортивный лагерь

У каждого пятого (19%) ребенка в России вообще нет школьных каникул, а 17% родителей не обсуждают с детьми их планы на лето и планируют все так, как им удобно. Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Исследование показало растущий интерес родителей сочетать отдых с образованием и личностным ростом детей даже в период летних каникул. Половина (52%) опрошенных уверены, что летом дети должны продолжать развиваться. Каждый четвертый респондент посчитал, что должен быть баланс между активностями и отдыхом. За спокойное, расслабленное лето проголосовали лишь 23% родителей российских школьников. Они считают, что летом нужно отдыхать.

Остаться с детьми в городе этим летом планирует 31% родителей. 22% собираются вместе поехать в отпуск. 19% отправят детей на дачу или в деревню, а 17% — в лагерь или на спортивные сборы. 11% школьников этим летом поедут к родственникам.

Те, кто намерен оставить детей в городе, будут сами заниматься с ними различными городскими активностями или делегируют это няням (42%). 28% школьников будут просто гулять с друзьями. Каждый четвертый родитель отправит своего ребенка в летнюю школу. Остальные будут играть в видеоигры (19%), посещать спортивные секции (8%), творческие кружки (7%) или учить иностранные языки (7%).

Топ-5 самых популярных причин отправить ребенка в лагерь — это: научить общаться и взаимодействовать с другими детьми, то есть социализация; отдохнуть от гаджетов и побыть на свежем воздухе; завести новых друзей; ради новых увлечений и интересов; чтобы ребенок вел подвижный образ жизни и занимался спортом.

Оптимальной длиной лагерной смены родители считают 3 недели. На втором месте по популярности — двухнедельные смены. Одна неделя — это слишком мало, а месяц — это слишком много. Лишь 6% родителей российских школьников готовы отправить своих детей в лагерь на целый месяц.

Интересно, что самым неважным критерием для родителей оказалась близость лагеря к дому и возможность навещать ребенка на выходных.

Творческие, креативные, художественные лагеря оказались совершенно невостребованными, а вот отправить ребенка в спортивный лагерь этим летом планируют больше половины (56%) родителей, выбирающих детский лагерь для своих детей. Есть интерес и к тем лагерям, где учат точным наукам — математике, физике, химии, биологии. Также в топ-3 вошли технологические лагеря, где дети учатся программированию, робототехнике и веб-дизайну. 4 и 5 места разделили языковые и танцевальные смены.

Родители, которые планируют отправить своего ребенка в лагерь этим летом, рассказали, что отдают предпочтение бесплатным путевкам (33%). Каждый четвертый (25%) опрошенный планирует потратить на путевку в детский лагерь на 1 смену от 14 до 21 дня от 10 000 до 35 000 рублей. 6% мам и пап выбирают лагеря стоимостью от 35 000 до 50 000 рублей. 30% респондентов готовы потратить от 50 000 до 100 000 рублей на 1 путевку для своего ребенка.

Но большие суммы уже кажутся россиянам дорогими: заплатить больше 100 000 рублей готовы лишь 6% родителей.

По данным опроса, большинство (70%) родителей разрешают своим детям проводить время со смартфонами и другими электронными устройствами летом. При этом 14% опрошенных категорически запрещают детям пользоваться гаджетами летом. 16% мам и пап разрешают пользоваться, но редко.

Чаще всего (51%) школьники пользуются гаджетами летом, чтобы посмотреть образовательный курс или пройти обучающую программу. 27% родителей разрешают детям пользоваться гаджетами летом, чтобы играть в видеоигры.