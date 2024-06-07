Психолог рассказал, как помочь ребенку адаптироваться в летнем лагере

Клинический психолог Валерия Рыжик посоветовала родителям перед отправкой ребёнка в летний лагерь подавать эту идею в позитивном ключе.

© РИА Новости

«Если ребёнок никогда не ездил в детские лагеря, начать знакомство можно с городского лагеря дневного пребывания, где дети весь день проводят с вожатыми, а ночуют дома», — посоветовала она в беседе с «Газетой.Ru».



Этот опыт поможет ребёнку в более длительных поездках, уверена специалист.

Ещё один способ — отправить ребёнка в лагерь с приятелем. Детям легче адаптироваться к новым условиям, если рядом будет кто-то знакомый, отметила Рыжик.

Психолог также посоветовала поддержать ребёнка, дать ему понять, что он всегда сможет рассчитывать на помощь и поддержку близких.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал заранее планировать летний отдых.