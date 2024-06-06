Психолог перечислил правила эффективной и здоровой подготовки к ЕГЭ

У выпускников общеобразовательных школ сейчас горячая пора – сдача выпускных экзаменов. По информации специалистов, школьники все чаще стали обращаться за помощью к психологам и психотерапевтам, а также покупать успокоительные препараты. Психолог и лектор общества «Знание» Андрей Зберовский рассказал, как подготовиться к ЕГЭ и не сойти с ума.

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«ЕГЭ, как и любые выпускные экзамены, являются серьезным вызовом для психики человека, особенно для молодых юношей и девушек, только-только получающих опыт жизни в мире стрессов взрослых людей. Чтобы снизить уровень тревожности есть несколько рекомендаций:



Жить по четкому режиму, когда подьем в 7–8 часов и отход ко сну не позднее 23–24 часов, чтобы организм обязательно добирал свою физиологическую потребность во сне. Можно и днем поспать часок в обед. Хороший сон позволяет мозгу правильно распределять полученную информацию, не теряя ее из-за чрезмерной перегрузки.

Желательно личное общение с друзьями хотя бы два часа в день, например вечером. Поверьте, смех и позитив в дружеском общении помогал восстановить психику от нагрузок! Это – лучшее успокоительное!

При подготовке к экзаменам взять за правило не только учить, но и обязательно письменно конспектировать, так как визуализация записанного рукой текста включает моторные участки коры больших полушарий мозга, где особенно сильная память. Желательно также проговаривать освоенные параграфы и правила вслух самому себе или родителям или друзьям. Именно когда человек слышит самого себя, это дублирует информацию в мозгу и формирует высокую уверенность человека в том, что хорошо готов к экзамену! Благодаря чему напряжение на психику заметно снижается. В этом огромный плюс самопрослушивания – это повышает уверенность в себе.

Готовясь к экзаменам важно так распределить учебники и темы вопросов по дням подготовки, чтобы имелось полдня – день запаса, на случай болезни, плохого самочувствия и других ЧП. Наличие запаса времени эффективно снижает панику и неуверенность в себе.

Родителям не стоит психологически давить на детей, предупреждая о страшных последствиях того, что ребенок сдаст экзамен на невысокий балл, так как это только сильнее дестабилизирует психику. Не стоит и говорить, что «мы примем любую негативную оценку, нам наплевать на итоги, мы тебе все купим», так как это демотивирует ребенка. Родителям важно подчеркнуть веру в своего ребенка, зафиксировать то, что сын или дочь достойны высоких результатов и родители исполнены высоких надежд в своего ребенка. Все это мотивирует и психологически поддерживает.