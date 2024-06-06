Заслуженный учитель «позитивно» оценил идею отмены ЕГЭ в РФ

Этот процесс должен происходить поэтапно, так как в системе образования многое «заточено» на единый государственный экзамен.

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Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился историк Александр Снегуров. Педагог допустил, что подобную форуму аттестации можно оставить в качестве альтернативы.

«Я оцениваю эту историю как позитивную, но скептицизм мой в том, что попытки подобной отмены ЕГЭ или перемещения его на периферию аттестации учащихся уже предпринимались, но не были доведены до конца. Отмена должна происходить поэтапно, потому что слишком многое сейчас заточено на этот экзамен — и психологически, и технически. Одним поворотом рубильника это делать не стоит. Может быть, оставить эту форму аттестации и поступления в вузы как альтернативную, потому что шарахать от одного к другому без предложения каких-то двух-трёх вариантов — недостаточно уместно. Конечно, этот вектор правильный, надо вернуться к двухступенчатой системе — аттестация в своей родной школе, где учился ученик, и следующая ступень — это поступление в вуз. Здесь я бы добавлял при поступлении на второй ступени также портфолио учеников с их достижениями разного характера — участие в олимпиадах, участие в волонтёрском движении, окончание спортивной школы, художественной школы, музыкальной школы, участие в каких-то важных гражданских и научно-исследовательских проектах. Не вполне возвращение к классическим экзаменам. Не нужно никакого возвращения в деталях к тому, что было. Проведение собеседований — когда человек непосредственно встречается с представителями вуза, общественности. Должна быть достаточно большая комиссия, чтобы мы слышали и видели самого абитуриента. При этом увеличение бюджетных мест и в целом минимизация коммерческой и бюрократической составляющей».



Рособрнадзор сообщил о готовности обсудить отказ от ЕГЭ. Но только в том случае, если будет предложен объективный и понятный экзамен вместо него. С таким заявлением «на полях» Петербургского международного экономического форума выступил руководитель ведомства Анзор Музаев.

Сегодня стало известно, что в Госдуму внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена. С инициативой выступили депутаты сразу нескольких фракций. Его предлагают заменить на традиционную итоговую аттестацию.