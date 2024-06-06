Депутат объяснил, кто отвечает за передачу традиционных ценностей детям

В России назвали ответственных за передачу традиционных ценностей детям
Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума, что сами носители традиционных ценностей должны отвечать на вопрос детей о том, как создать счастливую семью. По словам политика, все юные россияне, безусловно, будут разными специалистами в разных отраслях и добьются успехов.
Станут художниками, политиками, станут предпринимателями учителями, врачами. Они все будут родителями. Здесь мы должны им дать ответ на вопрос, как быть счастливыми родителями, как создать счастливую семью, — отметила парламентарий.
Говоря о ценностях, Кузнецова сообщила, что сегодня сформировано несколько курсов по их изучению, а соответствующие поручения даны правительству РФ. Депутат назвала это непростым вызовом для российской системы ценностей. По ее словам, никто не оставит попыток дальше продолжать интервенцию в РФ, выбивая почву из-под ног, в том числе у детей. Сегодня нужно не только донести эти ценности, но и сказать «ты будешь счастлив», заключила Кузнецова .
В рамках ПМЭФ на вопрос о традиционных ценностях ответила и певица Диана Гурцкая. Артистка отметила, что семья является отражением людей и главной частью традиционных ценностей.