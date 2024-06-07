В Астрахани родилась первая в этом году тройня

В Астрахани врачи перинатального центра приняли первую в этом году тройню. Мальчики - Елисей, Ярослав и Илья родились с разницей в несколько секунд, причем третий малыш появился на свет "в рубашке". Это редкое и удивительное явление, когда ребенок рождается все еще завернутый в амниотическую оболочку.

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Счастливая мама, которую дома ждет еще четырехлетняя дочка, и три богатыря чувствуют себя хорошо. Скоро их будут готовить к выписке.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе министерства здравоохранения региона, эта тройня стала второй появившейся на свет в стенах нового перинатального центра, открытого в Астрахани прошлом году. "Первопроходцами" минувшей осенью, у которых тоже сразу родилось три мальчика, стала молодая пара из поселка Верхний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области. Дети родились преждевременно, на 33-й неделе беременности. Определенный период они находились под наблюдением врачей.

Всего со времени открытия нового корпуса медучреждения, оснащенного самым высокотехнологичным оборудованием для помощи мамам и малышам с различными патологиями, врачами центра было спасено более двухсот младенцев.

По данным местных властей, уровень рождаемости в регионе по итогам прошлого года на 18 процентов превышает показатели по Южному федеральному округу и почти на 13 процентов - выше общероссийских.