Отказ от бакалавров: что изменится в системе высшего образования в России

Российских студентов, которые окончат вузы по обновленной системе высшего образования, будут именовать специалистами. «Вечерняя Москва» узнала у главного редактора «Учительской газеты», члена общественного совета при Министерстве культуры РФ Арслана Хасавова, чем специалист будет отличаться от бакалавра и магистра.

© Вечерняя Москва

Обновленный подход

По его словам, данное заявление о новом обозначении российских студентов, которые окончат вузы по обновленной системе высшего образования в качестве специалистов, объясняет обновленный подход к системе высшего образования после выхода России из болонского процесса.

— На законодательном уровне будет произведен отказ от термина «бакалавр». Все граждане, получившие высшее образование, будут специалистами. Однако срок получения степени будет варьироваться от четырех до шести лет, в зависимости от конкретной специальности, — сказал он.



Эксперт отметил, что следующей ступенью высшего образования после получения степени специалиста будет магистратура.

— От второй ступени высшего образования — магистратуры — отказываться не планируется, чтобы люди, получившие диплом специалиста по окончании вуза, могли продолжить обучение для углубления знаний или смены специальности. Например, биолог хочет получить педагогическое образование, чтобы преподавать в школе или в университете. Магистратура ему поможет. Сроки обучения в магистратуре также изменятся и будут варьироваться в зависимости от конкретной специальности, — объяснил Хасавов.



Терминологический характер

По его мнению, фактический отказ от бакалавриата и обозначение выпускника в качестве специалиста носят терминологический характер.

— Ранее, до того, как Россия вошла в болонский процесс, обучение на специалиста в среднем длилось пять лет, а бакалавриат — четыре года. Поэтому звания выпускников отличались. А сейчас при возврате назад принципиальной разницы не будет, — подытожил собеседник «ВМ».



Кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что новую модель высшего образования внедрят в тысячах вузов России с 2026 года. Из нее исключат понятие «бакалавр» и взамен введут такие понятия, как «высшее» и «специализированное высшее образование». При этом магистратура останется, но будет совершенно иной. Как будет работать новая трехуровневая система высшего образования — в материале «ВМ».