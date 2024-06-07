В России 57% опрошенных детей не хватает развлечений на игровых площадках

Они хотели бы больше качелей, горок, каруселей и спортивных тренажёров.

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«ДОМ.РФ» опросил свыше 1,2 тыс. взрослых и детей на выставке-форуме «Россия». Половина родителей считают, что у ребёнка достаточно возможностей для интересного досуга в городе, 42% сомневаются.

Дети чаще всего проводят время в общественных пространствах, включая набережные и парки, во дворах и на детских и спортивных площадках. Сидеть дома предпочитают четверть опрошенных (24%).

По словам гендиректора организации Виталия Мутко, 77% детей готовы участвовать в принятии решений по развитию своего города. Госкомпании должны учитывать эти факторы в своих проектах.