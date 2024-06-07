Педиатр объяснила, как приучить детей к правильному питанию

Приучать ребенка к здоровому образу питанию — задача родителей. Как правильно это сделать? Об этом рассказала заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава Московской области Светлана Глоба, пишет Общественная Служба Новостей.

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По ее словам, приучать к хорошим привычкам надо с раннего возраста. Например, к сбалансированному питанию. Взрослому человеку тяжело поменять привычки питания, сформированные в детстве. Поэтому прививать правильное отношение к еде нужно с раннего возраста. Стоит помнить об обстановке, в которой происходит процесс приема пищи: сервировка, оформление блюд и прочее. Основное — полное отсутствие телевизора или гаджетов во время приема пищи.

Если говорить о питье воды, то надо объяснить ребенку, что воду пить лучше, чем сладкие или газированные напитки. А также о том, как вода помогает сохранять здоровье и красоту, а напитки, содержащие множество сахара, могут вызывать проблемы со здоровьем. Также необходимо приучать ребенка к физической активности, так как она требуется для хорошего самочувствия в любом возрасте.