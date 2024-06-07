«Остров Мечты» подготовил праздничную программу ко Дню России

В День России 12 июня парк аттракционов «Остров Мечты» подготовил бесплатную праздничную программу. С 14:00 гостей Южного ландшафтного парка будут ждать многочисленные активности и развлечения на любой вкус, от конкурсов с подарками и шоу до квизов на знание истории страны.

С 14:00 до 15:00 взрослые смогут принять участие в интеллектуальном квизе, а дети — в мастер-классе по росписи пряников. После 15:00 гости парка смогут посмотреть выступления детских творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, посетить мастер-класс для детей «Ветряная игрушка». Кроме того, с 16:30 до 17:30 маленькие посетители смогут поучаствовать в интеллектуальном квизе с розыгрышем призов.

Завершит праздничную программу DJ-set под открытым небом.

Ранее портал NEWS.ru вместе с гостями парка аттракционов «Остров Мечты» отметил День защиты детей. 1 июня на площадке мастер-классов в Южном ландшафтном парке в рамках праздничной программы ребята могли написать хорошие новости и получить подарки от редакции.

Почта добрых новостей работала с 13:00 до 16:00. Девочки и мальчики делились своими историями: больше всего дети радовались путешествиям к морю, хорошим оценкам по окончании учебного года, а также рассказывали, как помогают мамам и папам, бабушкам и дедушкам в домашних делах.