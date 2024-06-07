Правила поведения в воде, о которых должен знать ваш ребенок

Все дети ждут летних каникул, которые, к слову, не так безобидны. Активный отдых на природе, особенно на воде может обернуться трагедией. Чтобы ребенок был в полной безопасности, важно напомнить ему о правилах поведения на воде, о которых нам рассказал специалист по выживанию Алексей Чесин.

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Знаки стоят не просто так

Многие дети игнорируют знаки, запрещающие купание. Чаще всего такое происходит в компании, где никто не хочет показаться трусом.

Алексей:

«Поговорите с ребенком о том, что такой знак ставится в местах, где купание запрещено из-за возможного летального исхода после заплыва».



На дне может быть опасный мусор, острые предметы, да и в целом ребенок может не понять, что на воде опасное течение.

Нельзя хватать людей за конечности

Игры на воде могут обернуться операцией по спасению. Слишком резвые игры на воде с шуточным «утоплением» не должны стать развлечением для ребенка. Напомните ребенку, что об воду можно сильно удариться и получить реальные физические увечья, кроме того, пока дети тянут друг друга за ноги и руки, они могут наглотаться воды и просто захлебнуться из-за потери равновесия.

Не приближаться к лодкам и катерам

Особенно к суднам с мотором. Люди на судне могут просто не заметить ребенка в воде, что приведет к трагедии.

Алексей:

«Даже небольшие лодки из дерева представляют опасность, причем и для взрослых тоже — веслом можно легко убить».



Если же вы отдыхаете на лодке или яхте, ребенок не должен прыгать с них в открытую воду — захлебнутся очень легко.

Нельзя использовать посторонние предметы в воде

Дети очень любят затащить в воду предметы, которые не просто не подходят для купания, но и могут серьезно навредить. Так, любые бревна, пакеты и шины не подойдут для развлечений на открытой воде.

Алексей: