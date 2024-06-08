Педиатр рассказала о последствиях нахождения детей в машине в жару

Педиатр Ульяна Макарова рассказала в беседе с RT, как жаркая погода может отразиться на здоровье ребёнка.

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Эксперт акцентировала внимание на том, что в тёплое время года нельзя оставлять детей в закрытой машине даже на пять минут.

«Автомобили в тёплую погоду превращаются в маленькие теплицы: даже если на улице комфортные +24 °C и переменная облачность, воздух в машине всего за полчаса может нагреться до +37 °C, а за час — до +43 °C. В жаркую погоду температура поднимается ещё сильнее: в тени закрытый салон нагреется до +50 °C, а под прямыми лучами солнца — до +70 °C. Ситуацию усугубляет парниковый эффект», — подчеркнула врач-эксперт лаборатории «Гемотест».



Кроме того, ребёнок, оставшийся в салоне один, может нечаянно блокировать двери изнутри, из-за чего быстро открыть их снаружи не получится, добавила врач.

«Дети уязвимы для тепловых ударов гораздо больше взрослых. Реакция организма на жару у них быстрая и сильная — они просто не успевают к ней адаптироваться, так как нервная система находится ещё в процессе развития. Чем ребёнок младше, тем быстрее он реагирует на перегрев: возможны судороги, нарушение сердечного ритма, потеря сознания, рвота», — рассказала Макарова.



Если на жаре в запертом автомобиле находится ребёнок, а поблизости нет родителей, нужно сообщить о ситуации спасателям, заключила педиатр.

Ранее невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что комфортнее всего спать, когда температура в комнате не выше +16—20 °C.