Яровая выступила за обязательное наличие в каждой школе врача

Врач необходим каждой школе, при этом он должен быть материально простимулирован и прикреплен к поликлинике. Об этом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С Михаилом Альбертовичем (Мурашко, министр здравоохранения РФ - прим. ТАСС) мы работаем над тем, и мое обращение к министерству первично связано с необходимостью обязательного введения школьного врача в каждой школе", - сказала Яровая.



Она подчеркнула, что в школах должны быть специалисты высокой квалификацией, которые материально простимулированы и прикреплены к поликлинике, чтобы все выплаты, гарантии, льготы на них распространялись.

"Вместе с тем он должен иметь и особые знания и навыки, исходя из того, что полем его деятельности является ежедневное взаимодействие с детьми в текущем режиме", - отметила заместитель председателя Госдумы.



По ее мнению, в рамках подготовки медработников необходимо вводить дополнительные специальные модули подготовки школьного врача.